Şanlıurfa'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.



Vatandaşlarca doğada yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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