ÖSYM afetzede YKS öğrencileri için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptı

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ŞANLIURFA (AA) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy başkanlığındaki heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde, 17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için Şanlıurfa'da koordinasyon toplantısı yaptı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve beraberindeki ÖSYM heyeti, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda Vali vekili Erinç Demir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucanlar, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu kentteki kurum amirleriyle bir araya geldi.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte, YKS öncesi son hazırlıkların gözden geçirildiği koordinasyon toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Depremin daha çok etkilediği Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da bazı öğrencilerin komşu illere göç ettiğini hatırlatan Ersoy, söz konusu çevre illerde ise doğal olarak sınava girecek adayların sayısının arttığını dile getirdi.

Ersoy, YKS'nin sorunsuz geçmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve büyük bir özveriyle çalışacağına inandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sınav sürecinin sağlıklı yürütülmesinden hepimiz sorumluyuz. Biz 6 Şubat'tan sonra özellikle deprem bölgesindeki sınav süreçlerine ilişkin sağlıklı karar alma anlamında bölgeyi ziyaret etmiştik. Süreçleri orada başlattık yine iki hafta önce de bölgeye ekipler gönderdik. Bölgedeki özellikle tüm okulların sağlıklı bir şekilde sisteme entegre edilip edilmediğini de bizatihi hem buradaki koordinasyondaki personeller, hocalarımız, sınav koordinatörlerimiz üniversite öğretim elemanlarımız sağ olsun rektörlerimizle istişare ediyoruz. İl Milli Eğitim'deki hocalarımızın da katkısıyla süreci sağlıklı şekilde götürdük. Tabii bu süreç diğer işlere de benzemiyor. Çünkü depremde 11 ilde özellikle 4 il başta olmak üzere bir kısım binalarımız hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. Zaten çeşitli nedenlerle normalde bazı binalarımız restore, onarım ve bakım gibi nedenlerle kullanım dışı kalıyordu fakat buna bu yıl deprem de eklendi."

Vali vekili Erinç Demir, toplantının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a Göbeklitepe tablosu hediye etti.

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