Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı 6 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nesih Uğraş'ın (22) kullandığı 42 VT 440 plakalı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolunun 10'ncu kilometresinde Hacı Düşem (60) idaresindeki 63 AEC 430 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa (57), Maide (49), Öznur (15), Rındi (8) ve Muhammed Hanifi Uğraş (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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