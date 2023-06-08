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Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

AA

Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-2023 Cemil Can Sezonu'nu grubunda lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı'nda büyük sevinç yaşanıyor.

İşitme Engelliler Futbol 2. Lig'de 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı, geçen yıl kaçırdığı Süper Lig hedefine bu sezon kavuşmayı başardı.

Kulübün başkanı ve teknik direktörü Mustafa Bebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce takımla tanıştığını ve o sezon 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl takımın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra ayrıldığını dile getiren Bebe, 2019 yılında yoğun ısrarlar sonucu tekrar takımın başına başkan ve teknik direktör olarak geri döndüğünü ifade etti.

Geçen sezon Batman'da düzenlenen maçlarda Süper Lig hedefini kaçırdıklarını aktaran Bebe, şöyle konuştu:

"Bu sene hedefimiz yine 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmaktı. Yaklaşık 5-6 gençle eski oyuncuları kaynaştırarak bu seneki hedefimiz olan Süper Lig'e Diyarbakır'da namağlup şampiyon olarak çıktık ve Şanlıurfa'ya kupayla döndük. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bundan sonra işimiz daha zorlaştı. Çünkü zaten önce kısıtlı bir imkan içinde ligi götürüyorduk. Şimdi daha zor bir lige, Süper Lig'e çıktık. Sevincimizi görmek gerekirdi. Yani işitme engellilerin o sevincini görmek gerekirdi, o sahada nasıl bir sevinç, nasıl bir duygu yaşandığını görmek gerekir. Süper Lig biliyorsunuz öyle basit bir lig değil. Bizim hedefimiz bu ligde kalmak ve ligi üst sıralarda bitirmektir."


- Kaptan Fuat Çelik: "Gece sevincimden ağladım"

Takım kaptanı Fuat Çelik ise bu sezon deprem ve sel nedeniyle lige ara verildiğini ve yaklaşık 1 ay önce liglerin farklı illerde gruplar halinde oynanmasına karar verildiğini hatırlattı.

Yaklaşık 20 günlük bir çalışmanın ardından maçlar için Diyarbakır'a gittiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz zor takımlardı ve tanımıyorduk. İlk maçımızda Bingöl takımıyla karşılaştık, çok zor bir maçtı ama sahada iyi mücadele ederek maçı 2-1 kazanmayı bildik. İlk maçımızı kazanmamızdan dolayı yaşadığımız sevinci anlatamam. Hatta gece yatarken sevincimden ağladım. Çok şükür diğer maçlarımızı da kazanarak ligi ilk sırada bitirip Şanlıurfa'ya kupayla döndük. Allah'a şükür Süper Lig'e yükselmeyi başardık."

Oyunculardan Ahmet Çekilmez de Diyarbakır'a giderken tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

Hedeflerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çekilmez, Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.


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