Şanlıurfa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesinde, sürücüsü belirlenemeyen 06 VOA 97 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücüsünün yol kenarında durdurduğu otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





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