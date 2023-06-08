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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,73

13,00 Arpa Kg 8,07

8,07 Buğday Kg 9,25

9,75 Mısır Kg 5,14

6,85 Preseli pamuk Kg 28,30

40,00 Fermenteli çiğit Kg 2,40

2,40

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