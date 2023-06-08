Şanlıurfa'da asayiş uygulamasında aranan 6 şüpheli yakalandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen noktalarda 60 ekip ve 205 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 991 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 6 kişi yakalandı, 14 iş yeri denetlendi, 167 araç ve 7 motosiklet sorgulandı, 1 araç sürücüsüne 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.