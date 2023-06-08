Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik düzenlenen operasyonla ilgili çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan ve haklarındaki evraklarla mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 6'sı tutuklandı. Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda yeşil reçeteli ilacın yanı sıra düzenlenmiş reçeteler, kimlik fotokopileri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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