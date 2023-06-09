Viranşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ürünlerini sergiledi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çeşitli kurslara katılan kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledi.

Semt pazarında açılan yıl sonu sergisinde, kursiyerler eğitim sezonu boyunca hem öğrenip hem öğrendiklerini pratiğe dökerek ortaya birbirinden güzel ürünler çıkardı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

Serginin açılışı Kaymakamı Önder Çengel, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Halk Eğitim Müdürü Zeki Kaya, Tarım Lisesi Müdürü Nedim Özkan tarafından gerçekleştirildi.



Sergiyle ilgili açıklama yapan Kaymakam Çengel, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 10 aile destek merkezi öğreticileri ve kursiyerler tarafından açılan sergide, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

HEM Müdürü Zeki Kaya ise açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin sergide görücüye çıktığını aktararak, kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

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