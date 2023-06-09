Viranşehir OSB'ye ilave alan açılması çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine ilave alan açılmasıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Önder Çengel başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Temsilcileri ve komisyon üyelerinin katıldı.



Kaymakam Çengel, Viranşehir OSB'ye ilave alan açılmasıyla ilgili çalışmaların uzun süredir devam ettiğini aktararak, “Bir bölgenin kalkınmasının üç unsuru vardır, sanayi, tarım ve turizm. Viranşehir sanayi ve turizm açısından her geçen gün hızla büyüyen ve gelişen bir şehir. Viranşehir Organize Sanayi Bölgemizi genişletmek için yürüttüğümüz ilave alan çalışmaları bitme aşamasına geldi. İnşallah yakın bir zamanda yatırımcılarımıza yeni yerler açıyoruz. Turizm alanında da Sefertepe ve Eyyüb Nebi ile ilçe turizmine ivme kazandıracağız. İlçemizin refahını ve istihdamını artırmak amacıyla tüm paydaşlarımızla tüm imkanlarımızla çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.





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