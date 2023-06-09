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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Buğday Kg 8,60

8,60 Kütlü pamuk Kg 14,50

16,50 Preseli pamuk Kg 33,03

38,25 Yağlık çiğit Kg 5,55

5,55 Pamuk yağı Kg 23,00

23,00

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