Siverek'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hürriyet Caddesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan denetimde, motosikletler ve sürücüleri denetlendi.

Evrak eksiği bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.

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