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Şanlıurfa'da 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

AA

Şanlıurfa'da 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Sivas ve Ankara'dan yaklaşık 150 sporcu katılıyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi'nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarışacağı turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Turnuvaya 90 erkek, 60 kız sporcu olmak üzere yaklaşık 150 sporcumuz katılıyor. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz bölgede sürecek. Şanlıurfa'da yaklaşık 500'ün üzerinde okçuluk lisansına sahip sporcumuz bulunmakta. Amacımız bu yarışmalarla bölgenin tanıtımına katkı sağlamak ve okçuluk sporunu bölgede en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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