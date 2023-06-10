Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketlilik başladı.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise meralarda otlatılarak özenle bakımları yapılan hayvanlar, bayrama sayılı günler kala merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirilerek satışa sunuluyor.

Kurbanlıkların bir kısmı kent içinde alıcı bulurken, bir kısmı da batıdaki farlı illere gönderiliyor.

- Besiciler fiyatlardan memnun

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram öncesi hareketlilik yaşandığını söyledi.

Şanlıurfa'nın özellikle küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin en önemli hayvan merkezlerinden olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken hem besicimiz hem satıcımız yoğun bir telaş içinde. Bizim pazardan Arap ülkeleri ile batı illerimize özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, İzmir gibi yerlere sevkiyatımız var. Daha Kurban Bayramı'na vakit var ama toptan olarak çok satışlarımız var. Fiyatlarda geçen seneye göre bir artış var. Şu an küçükbaşın canlı kilogramı 110-115 lira arası, büyükbaşın ise canlı kilogramı 120-130 lira arası satılıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nden hayvanlar pazarımıza geliyor buradan da batı illerine sevk ediyoruz. Daha yoğunluk başlayacak, daha da çok olacak. Biz sürekli dışarıya hayvan gönderiyoruz. Kurban Bayramı nedeniyle daha da çok sevkiyat var."

Besicilerden Abdullah Oba ise hayvan fiyatlarının geçen seneye oranla yüksek olduğunu ve bundan dolayı da kazançlarının iyi olduğunu kaydetti.

Satışların başladığını anlatan Oba "Yaklaşık 6 aydır hayvanlarımızı arpa ve samanla besledik, büyüttük. Şimdi hayvanlarımızı pazara getirdik, müşteriler gelmeye başladı. İnşallah hepsini satacağız hayırlısıyla." diye konuştu.

Halil Yolcu da 30 yıldır hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek, satışlarda yoğunluğun başladığını dile getirdi.

Yolcu, "Şimdilik daha çok batı illerine satışlar oluyor, Adana'dan İstanbul'a kadar hayvan gönderiyoruz. Ama birkaç güne kadar batıya sevkler durur artık iç satışlarda yoğunluk başlar. Fiyatlar biraz yüksek gelebilir ama diğer ürünlerde de fiyatlar arttığı için normal." dedi.

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