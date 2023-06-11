Şanlıurfa'da 300 kınalı keklik doğaya salındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 300 kınalı keklik Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekibi, 2023 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilen 300 kekliği Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda törenle doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, doğadaki keklik popülasyonunu artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan keklikleri korumak için destek beklediklerini aktaran Çiçek, "Doğaya bırakılan keklikler, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), sarılık ve kenelerle mücadele gibi sorunlar ile mücadelede etkin rol oynuyor. Yetiştirdiğimiz kekliklerin doğayla buluşturmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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