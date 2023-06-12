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Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteyner kente geçecek

AA

Şanlıurfa'da yurtta kalan depremzedeler konteyner kente geçecek

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Vali Salih Ayhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve yurtlarda misafir edilen afetzedelerin bir haftaya kadar konteynere yerleştirileceğini söyledi.

Vali Ayhan, AA muhabirine, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden Şanlıurfa'nın diğer illere göre daha az etkilendiğini dolayısıyla yardımların öncelikli yerlere yönlendirildiğini ifade etti.

Kentte depremin açtığı yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını dile getiren Ayhan, yaklaşık 5 bin vatandaşın depremin hemen ardından yurtlara yerleştirildiğini hatırlattı.

Depremin etkisini hızla üstünden atan kentte yüzlerce afetzedenin yurtlardan ayrıldığını dile getiren Ayhan, "Şu an yurtlarımızda 100'e yakın hane kalıyor. İmkanı olan ve ev kiralayan ayrıldı. Kalan vatandaşlarımıza da en kısa zamanda inşallah konteyner kentlere alacağız." dedi.

Ayhan, konteynerlere afetzedelerin bir haftaya kadar alınmasının planlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir yandan konut inşaatlarımız devam ediyor diğer taraftan da konteyner hazırlıklarımız bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımızın nakdi ödemeleri bir taraftan yapılıyor. Köylerdeki konteynerler için de hızlı bir şekilde hummalı bir şekilde gereği yapılıyor. Dolayısıyla hamdolsun Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda AFAD Başkanımızla koordineli bir şekilde ilimizde de diğer illerle birlikte süreç sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

Şanlıurfa'da iki noktada konteyner kent kurulumumuz var. Biri şehir merkezimizde biri de Birecik ilçemizde. Bu, ağır ve orta hasarlı ile yıkılan ve yıkılacak binaların sahiplerine verilen haktır. Sistemden vatandaşlarımız kira yardımı ve konteyner talep edebiliyor. Biz vatandaşlarımızın taleplerini ve öngörülerimizi dikkate alıyoruz. İlk etapta kent merkezinde 500 Birecik ilçemizde de 250 konteynerin kurulumunu ve altyapı çalışmalarını bitirmiş vaziyetteyiz. İnşallah bir hafta sonra da vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştireceğiz. İmkanı olan vatandaşlarımız da kira desteği alarak konteynerden çıkabiliyor."

Kentte 1000 konteyner kapasiteli alanın hazırlandığını vurgulayan Ayhan, ihtiyaca göre 500 olan konteyner sayısının artırılabileceğini ifade etti.

- 110 kişi hayatını kaybetmişti

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 bina yıkılmış, bu binalardaki 110 kişi hayatını kaybetmişti.

Kentte 20 binin üzerinde yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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