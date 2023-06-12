Şanlıurfa'da inek çaldığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Gözelek Mahallesi'nde Ünal Barcin'e ait ineğin çalınması ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada şüpheliler F.A, R.A, ve İ.K. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, tutuklanırken R.A ve İ.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada doğum yaptığı öğrenilen inek buzağıyla sahibine teslim edildi.





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