2023 İETT ücretleri ne kadar?

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 14,00 17,60 Nohut Kg 5,53 6,20 Mısır Kg 5,00 5,84 Arpa Kg 5,53 6,50 Buğday Kg 7,91 9,35 Çiğit Kg 4,95 5,40

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