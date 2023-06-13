Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir binada su tesisatı işi yapan Mehmet Aydın (30), elektrik akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Aydın, çevredekilerce çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Aydın, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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