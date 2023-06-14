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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 12,00 15,65 Nohut Kg 14,00 14,10 Mısır Kg 5,25 7,00 Arpa Kg 4,70 8,07 Buğday Kg 7,66 9,80 Çiğit Kg 5,15 5,20

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