Şanlıurfa'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık A.T. (46), maktul H.T'nin (40) yakınları ile Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki son mütalaasında, daha önce sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmesi yönündeki görüşünü tekrarladı.

Son sözleri sorulan A.T, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığa verilen cezada, haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulandı.

Eyyübiye ilçesindeki ikametlerinde A.T. ile eşi H.T. arasında 30 Ağustos 2021'de çıkan tartışma sonrası A.T, karısını öldürmüş daha sonra polise teslim olmuştu.

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