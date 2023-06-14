Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk aranıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçe kırsalındaki Karaali Mahallesi'ndeki evlerinden 3 gün önce çıkan Abdulbaki Dakak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamadı.

Aile, jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulununca ekipler arama çalışması başlattı.

İbrahim Halil Dakak, AA muhabirine, eve dönmeyen kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Bütün akrabalarıyla kardeşini bulmak için seferber olduklarını anlatan Dakak, "Kardeşimi bir türlü bulamıyoruz. Komşular çıktığını görmüş ama nereye gittiğini gören duyan yok. Günlerdir çevredeki tüm kameralara, parklara, akrabalara baktık ama izine rastlamadık. Ne düşmanımız var ne de şüphelendiğimiz birileri. Ailesi ve akrabaları olarak perişan haldeyiz. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Hep evimizin etrafında vakit geçirirdi." diye konuştu.





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