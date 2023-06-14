Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu konseri

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu konseri düzenlendi.

Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Siverek Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden oluşan ekip, Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.

Program sonunda Siverek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, orkestra şefi Uğur Öz'e plaket verdi.

Programa HEM Müdürü Mahmut Kışlar, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve aileler katıldı.

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