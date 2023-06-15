Şanlıurfa'da 3 zanı gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik belirlenen üç adrese operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan Ş.Y, M.S. ve T.D. gözaltına alındı.



Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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