Siverek'te annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında annelere eğitim verildi.

Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seminerde uzman personeller tarafından annelere uyuşturucu madde kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici ve farkındalığı artırıcı sunumlar yapıldı.



Bir annenin kızını uyuşturucu nedeniyle kaybettiği sinevizyon gösterisinin de izletildiği seminerde, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Seminere Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Tarkan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, birim amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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