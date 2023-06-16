Köy öğretmeni okulun bahçesinde çocuklar ve babaları için "beyaz perde" kurdu

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köy okulunda öğretmenlik yapan İnci Görgün, öğrencileri ve babaları için okul bahçesini sinema salonuna dönüştürdü.



Kesmekaya İlkokulunda görevli öğretmen İnci Görgün, yaklaşan Babalar Günü nedeniyle öğrencilerinden yapacakları sürprizlerle ilgili sohbet etti.

İlçede sinema bulunmaması nedeniyle hem öğrencilerinin hem de velilerinin sinemaya gitmediklerini fark eden Görgün, öğrencileriyle babaları okul bahçesinde sinema gecesinde buluşturmak fikrini paylaştı. Öğrencilerinin de bu fikir karşısında heyecanlandığını gören Görgün harekete geçti.

Okul bahçesine öğrencileriyle masa, sandalye ve minder koyan İnci öğretmen, projeksiyon cihazını beyaz perdeye yansıtarak alanı açık sinema ortamına dönüştürdü.

Velileri arayarak gece okula gelmelerini isteyen İnci öğretmen, etkinliğe katılan velilerin babalar gününü kutladı. Sinema gecesine katılan öğrenci ve velileri, patlamış mısır eşliğinde hazırlanan filmi izledi.

Öğretmen İnci Görgün, AA muhabirine, öğrencilerini heyecanlandıracak babalarına da unutamayacakları bir gece yaşatmak için harekete geçtiklerini anlatarak, öğrencileriyle birlikte velilerine Babalar Günü sürprizi yaptıklarını söyledi.

Okulun kırsal mahallede olması nedeniyle hem öğrencilerinin hem de velilerinin sinemaya gitmediklerini aktaran Görgün, şöyle konuştu:

"Veliler görünce beğenerek karşıladılar. Velilere Babalar Günü hediyesi aynı zamanda çocuklarıma karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik planladım. Sağ olsun birkaç arkadaşım yardımcı oldu, destek veren arkadaşlarım oldu. Olabildiğince kendi imkanlarımızı kullandık. Sinema için fon perde hazırladık, her şey kendi imkanlarımızla oldu. Burada ilk göreve başladığımda çocuklarıma bir sözüm vardı, elimden geleni en iyisini yapacağım diye. Kısıtlı imkanlarla onlara harikalar yaratmaya çalıştım ve çok mutluyum. Güzel bir gece geçirdik ve çocuklarımın yüzündeki tebessüme vesile olabildiysem ne mutlu bana. Destek veren arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

Muhtar ve aynı zamanda veli olan Cuma Kültaş, hiç sinemaya gitmediğini ve düzenlenen gecenin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin Babalar Günü için bize hazırladığı gece bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu, çocuklarımızla beraber film izledik. Çok mutlu olduk ki çocuklarımızda mutlu oldu bu gece. Öğretmenimiz çok emek harcıyor ki bunların hepsini kendi imkanlarıyla hazırladı. Yani kendi kıt imkanlarıyla bize ve çocuklarımıza bu gecenin hazırlamış olması çok güzel. Öğretmenimizi de çok seviyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Fulya Külye ise öğretmeniyle böyle bir sürpriz hazırladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Etkinlik sayesinde babasıyla ilk defa sinema izlediğini anlatan Külye, "Bu gece babamla birlikte film izledik. Hem Babalar Günü hem de karne günü hediyesi oldu. Hem bize hem babalarımıza güzel bir sürpriz oldu. Babamı çok seviyorum, bu filmi ona hediye ediyorum. İnci öğretmenime de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.