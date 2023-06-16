Şanlıurfa'da hakkında arama kararı bulunan 45 kişi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 80 ekip 255 personelin katılımıyla, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme", "dolandırıcılık", "yağma" ve "hırsızlık" gibi farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 23'ü cezaevine gönderilirken, 22'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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