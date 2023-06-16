Şanlıurfasporlu futbolcular otobüsle şehir turu attı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor takımının oyuncuları otobüsle şehir turu attı.

Konya'da oynanan maçın ardından kupa ile Şanlıurfa'ya gelen futbolcular, otobüsle Şanlıurfaspor Tesisleri'nden Balıklıgöl Yerleşekesi'ne kadar tur atarak sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Bazı taraftarlar araçlarla otobüse eşlik ederek oyunculara destek verirken yollardaki taraftarlar da takıma destek gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, zaman zaman otobüsün önünü keserek tezahüratlarda bulundu.

Futbolcular ise otobüste şarkılar söyleyerek eğlendi.

Bir taraftarın başında karpuz ile otobüsü karşılaması ise ilginç görüntü oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.