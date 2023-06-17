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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'da hedef Süper Lig

AA

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor'da hedef Süper Lig

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto 1. Lig'e çıkan Şanlıurfaspor'da hedef Süper Lig'e yükselmek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lig etabını 75 puanla ikinci bitiren Zafer Turan'ın çalıştırdığı Şanlıurfaspor, doğrudan yükseldiği play-off 3. turunda Anagold 24Erzincanspor'u eledikten sonra final maçında Bucaspor 1928 ile karşılaştı.

Konya'da oynanan maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran sarı yeşilli ekip, 6 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haşim İzol, AA muhabirine, sezona "O sene bu sene" sloganı ile başladıklarını ancak sezon devam ederken deprem ve sel gibi afetlerle karşılaştıklarını söyledi.


- İzol: "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz"

Sezonu lider olarak tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e doğrudan yükselmek istediklerini ancak ligi 2'nci sırada tamamladıklarını aktaran İzol, şöyle konuştu:

"Çok şükür 'o sene bu sene' sloganı gerçekleşti ve kupamızı aldık. Bir üst lige terfi ettik. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz şehrimiz bir an olsun o hedeften şaşmadılar. Bu şehirdeki Şanlıurfaspor taraftarları, şehrin bileşenleri, tüm şehir neyi hissettiyse en az onlar kadar mutlu oldum, sevindim. Bu şehir, bu şehrin şanlı takımı hep en üst yerleri hak ediyor. Gerçekten bu ligdeki mücadelemiz çok zordu. Hem ekonomik anlamda hem motivasyon anlamında ama çok şükür bir üst lige terfi ettik. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sezon boyunca iç sahada dış sahada bizi çok desteklediler. Sahada futbolcularımızı, takımımızı her zaman motive ediyor, enerjilerine destek oluyorlar."

Taraftarlardan takımlarına destek vermeye devam etmelerini isteyen İzol, "Bu sene kombine satışlarında destek versinler. Kaliteli üstlere oynayan bu ligde makul süre kalıcı olup Süper Lig'e çıkacak takımı her zaman desteklesinler, yanlarında olsunlar." diye konuştu.


- Mehmet Yiğit: "Bu şehir çok iyi yerleri hak ediyor"

Oyunculardan Mehmet Yiğit ise bu sezon çok büyük emekler verdiklerini ama buna rağmen ligi 2. sırada bitirdiklerini söyledi.

Play-off finalinde rakiplerini yenerek kupayı kente getirdiklerini ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

"Sezon başında zaten çok iyi bir takım kurulmuştu. Biz de iyi bir arkadaşlık ortamı yakaladık, şampiyon olduk. Kulüp yapısı olarak, şehir olarak, tesisleşme olarak Şanlıurfaspor'un 2. Lig'e yakışmadığı aşikar. Bence takımımızın Spor Toto 1. Lig'de de çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Bu şehrin Süper Lig'e ihtiyacı var. Bütün şehre bu şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Duygularım gerçekten çok yoğun. Çünkü bu şehri ben çok seviyorum. Daha önce de formasını giydim. Bu şehir çok iyi yerleri hak ediyor. Hiçbir yorgunluğumuz falan kalmadı. Kupayı kaldırdık. Bu şehrin güzel sevinçleri yaşamaya ihtiyacı var. Sonuna kadar bence şampiyonluğu hak ettik."


- Kaleci Aydın Bağ: "O kupa bize geldi"

Takımın kalecisi Aydın Bağ da kupayı kente getirmek için çok çaba harcadıklarını ve en sonunda bunu başardıklarını söyledi.

Kupayı şehre getirerek deprem ve selden etkilenen insanların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek istediklerini ifade eden Bağ, "Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Sezon başından beri hak ettiğimiz kupayı
aldığımız için çok mutluyuz. Bütün Şanlıurfa'ya armağan olsun. O kupayı kaldırırken duygular anlatılmaz yaşanır denilen şey harbiden öyle yani. Şanlıurfa için çok güzel oldu diye düşünüyorum. Biz de çok emek verdiğimiz için hak ettik. En sonunda o kupa bize geldi." diye konuştu.


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