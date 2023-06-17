BİDEV Şanlıurfa'da basketbol sahası yeniledi

ŞANLIURFA (AA) - Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) tarafından Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulu'nun yenilenen basket sahası düzenlenen törenle açıldı.

Sahanın açılış töreninde konuşan BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, Şanlıurfa'da ilk projelerinin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, zor imkanlar içerisinde orta okulda basketbol ile tanıştığını söyledi.

Basketbolun kendisine çok şey kattığını aktaran Aytekin, "Neden BİDEV yönetim kurulu üyesiyim, bugün profesyonel hayatta bu pozisyondaysam, basketbolun bana inanılmaz büyük bir katma değeri var. Ne öğretti diyecekseniz, paylaşmayı öğretti, zaman kavramını öğretti, karar vermeyi öğretti, hızlı aksiyon olmayı öğretti ama hepsinden önemlisi, iyiliği ve iyi insan olmayı öğretti. Bu sebeple biz bu projeyi hayata geçirdik. BİDEV adından da anlayacağınız üzere destek ve eğitime odaklanır. Ana amacımız önce destek, yani dayanışma devamında da eğitim. Özellikle siz çocukların eğitimi." dedi.

Aytekin, yenilenen sahanın hayırlı olmasını diledi.

BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski milli basketbolcu Sinan Güler ise sporu bıraktığı dönemdeki verdiği sözleri yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

BİDEV tarafından yenilenen basket sahası ile kentten çok daha fazla sporcunun Türk basketboluna katkı vereceğini aktaran Güler, "Basketbol sahanın içerisinde oynandığı, rekabeti sahanın içerisinde yaşandığı zaman muhteşem bir spor. Ben hayatım boyunca bundan çok beslendim, beslenmeye de devam edeceğim. Sahamız 7'den 70'e herkese hayırlı olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da yapılan yenileme çalışmasından dolayı BİDEV'e teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından yenilenen basket sahasının açılışı yapıldı, çocuklar eski milli takım oyuncusu Güler ise basket attı.

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