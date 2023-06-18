Şanlıurfa'da kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 farklı adreste bakır kablo çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili teknik ve fiziki takip yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlığın Evren K, Ömer Faruk Y, Said A. ile Ramazan Ç. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerden Evren K, Ömer Faruk Y. ve Said A. JASAT ekipleri tarafından yakalanırken, Ramazan Ç'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bakır kabloları satın alan Mustafa S. hakkında ise "suç eşyalarını satın almak" suçundan işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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