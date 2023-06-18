Şanlıurfa'da bıçakla yolu kapatmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elindeki bıçakla yolu kapatmaya çalışan kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Siverek kara yolu kırsal Ediz mahallesi civarında Mustafa A. kullandığı 45 TF 355 plakalı aracı durdurup yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.



Elindeki bıçakla kendini de yaralayan şüpheli, bazı vatandaşlara da saldırmaya çalıştı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince etkisiz hale getirerek gözaltına alınan şüpheli tedavisi için Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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