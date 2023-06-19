Şanlıurfa'da polis, vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da polis ekipleri, vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekibi, kentteki bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, havaların ısınmasıyla serinleme istediği artan vatandaşları kanalda boğulma vakalarına karşı uyardı.

Ekipler, Haliliye ilçesinde sulama kanalı kenarında bulunan GAP Vadisi 3. Etap Sosyal Tesisi'nde "Kanala Girmek Yasaktır" broşürü dağıttı.

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