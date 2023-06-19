Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile sözleşme yeniledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zafer Turan'la bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



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