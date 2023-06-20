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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 7 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 7 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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