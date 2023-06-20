Ceylanpınar'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen M.A. ile R.B. durduruldu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

M.A. ile R.B. işlemleri için emniyete götürüldü.

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