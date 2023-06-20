Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine Fuat T'yi durdurdu.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Fuat T. cezaevine teslim edildi.

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