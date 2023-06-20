Ceylanpınar'da trafik denetimleri sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapılan trafik denetiminde 8 araca trafik cezası yazıldı.



Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.



Trafik ekiplerince ilçe merkezinde yapılan denetimde ruhsatsız ve eksik evraklı olduğu belirlenen 3 motosikleti yediemine çekti.



Ekipler, eksikleri tespit edilen 8 araç sahibi ve sürücüsüne toplam 103 bin 343 lira para cezası uyguladı.



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