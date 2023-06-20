"Elmacı Dede" Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine bayramlık hediye etti

ŞANLIURFA (AA) - Denizli'de yaşayan "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bahçesinden yetiştirdiği meyveleri ve çocuklar için temin ettiği bayramlıkları Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayırseverlerin desteğiyle topladığı bayramlıkları minibüsle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getiren 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, buradan geçtiği Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bayramlıklar ve yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim çocuklara dağıttı.

Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'deki yetimleri sevindirmek için Denizli'den yola çıktığını söyledi.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki mağdur yetim, öksüz Türkmenlere ve mağdur ümmeti Müslüman kardeşlerimi sevindirmek için yine buraya geldim. Mağdurların yetimlerin sevinmesi beni mutlu ediyor. Onlara elbiseler getirdim çorap getirdim küçük bebelere giysiler getirdim. Diğer yandan şeftali, nektarı ve kayısı getirdim. Bayram şekerleri getirdim.Şimdi orada iki tane yetimhanemiz var o yetimhanelerde inşallah kurban keseceğim. Amacım buradaki yetim öksüz mağdur ailelerin çocuklarını bir nebze olsun sevindirebilmek."

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