Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptığı kontrollerde şüphe üzerine Aladdin Ş'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.