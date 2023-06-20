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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 tabanca, 5 av tüfeği, 7 muşta, 10 kesici alet, 116 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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