Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 tabanca, 5 av tüfeği, 7 muşta, 10 kesici alet, 116 mermi ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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