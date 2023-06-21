Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.H.T, T.A, M.T, A.U. ve A.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 dizüstü bilgisayar, tablet, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 79 kartuş, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, 1100 lira, 1 bilezik, 4 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 5 SIM kart ve 4 SIM kart bloğu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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