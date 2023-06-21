Şanlıurfa'da 7 motosiklet çalan şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 motosiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlığın yaşandığı alanlardaki kamera kayıtların inceleyen ekipler, motosikletleri çalan kişinin A.K(32) olduğunu tespit etti.

A.K'nin adresinde yapılan aramada 7 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Yapılan incelemelerin ardından motosikletler sahiplerine teslim edildi.



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