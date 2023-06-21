Şanlıurfa'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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