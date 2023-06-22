Ceylanpınar'da evinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yenişehir Mahallesi'nde F.Ö'nün adresine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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