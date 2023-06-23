İHH'dan Sudan'a yardım kampanyası

ŞANLIURFA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Şanlıurfa Şubesince Sudan'a yönelik yardım çalışması başlatıldı.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, yazılı açıklamasında, yardım çalışması kapsamında ayni ve nakdi bağışlarla birlikte, başta ihtiyaç duyulan temel gıda maddeleri olmak üzere battaniye, çadır ve ilaç gibi malzemeleri bölgeye ulaştıracaklarını belirtti.

Sudan’da yaşanan karışıklığın özellikle başkent Hartum ve çevresinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısına neden olduğunu ifade eden Atila, şunları kaydetti:

"Ülkede, ulaşım maliyetleri hızla artarken, insanların güvenli bölgelere göç etmesi de oldukça zor. Yaşanan iç karışıklık, özellikle ülke genelinde yoğun bir şekilde gıda, içme suyu ve barınma sorununa neden oldu. Son raporlara göre 46 milyon nüfuslu ülkede 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor. Acilen desteklerimize ihtiyaçları var. Kampanyamıza destek olmak isteyen hayır sahipleri nakdi yardımlarını hesaplarımıza havale yolu ile yapabilirler."

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