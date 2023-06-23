Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 10 telefon ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Belirlenen 2 adreste yapılan aramalarda, 10 cep telefonu ile 15 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahipleri işlemleri için emniyete götürüldü.

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