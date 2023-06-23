Şanlıurfa'da ikinci gastronomi merkezi kuruluyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ikinci gastronomi merkezi kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa’nın yemek kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından kentte bir gastronomi merkezi daha kuruluyor.

Mardin Karayolu yakınlarında bulunan Cumhuriyet Tesislerindeki çadırlar kaldırılarak modern bir gastronomi merkezi oluşturulacak.

Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan gastronomi merkezinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, kenti dünyaya güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların hızlı devam ettiğini ifade eden Beyazgül, "Tesis 600-700 kişilik olacak. Buradaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yaklaşık 1,5 ay sonra merkezimiz hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

-Zabıta personellerine yeni yönetmelikler anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca zabıta personellerine yönelik seminer de düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen seminerde trafik, gıda, ulaşım ve turizm zabıta ekiplerine yönelik yenilenen yönetmelikler ve tedbirler anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Lamih Çelik, seminerde gıda güvenliğinde alınacak olan tedbirler, iş güvenliğinin yanı sıra personel sağlığı ve olaylara bakış açıları, kabahatler kanununda yer alan değişiklikleri hakkında bilgi verdi.

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