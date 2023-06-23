En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda boz kavlak fıstığın kilogramı 280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 15,00

15,00 Buğday Kg 5,52

8,00 Mısır Kg 5,62

6,00 Preseli pamuk Kg 40,50

40,50 Yağlık çiğit Kg 3,00

3,05 Kırmızı kabuklu fıstık Kg 185,65

225,00 Boz kavlak fıstık Kg 280,00

280,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.