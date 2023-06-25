Ceylanpınar’da trafik denetimi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki denetimlerde 4 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 4 motosiklet trafikten men edildi.

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